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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferinde önemli bir ismi gündemine aldı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre siyah-beyazlıların hedefinde Napoli forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa bulunuyor.

ITALİANO DEVREDE

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun transfer sürecine doğrudan dahil olduğu ve oyuncuyla ilgili projeyi bizzat anlattığı belirtildi.

ANGUİSSA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

İddiaya göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ın kendisi için hazırladığı projeye olumlu yaklaşıyor. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Oyuncu cephesindeki olumlu yaklaşımın ardından Beşiktaş ile Napoli arasında bonservis görüşmelerinin başladığı aktarıldı. Tarafların anlaşma zemini aradığı ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği kaydedildi.