Yeniçağ Gazetesi
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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 1

Şırnak'ta Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde gerçekleştirilen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüşe geçen araçların bulunduğu güzergahta peş peşe dört ayrı trafik kazası meydana geldi.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 2

Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 3

İhbarlar üzerine olay yerlerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 4

Jandarma ekipleri kaza bölgelerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 5

6 yaralının durumu ağır

Kazada yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 6

Tedavi altına alınan yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 7

Yetkililer, art arda yaşanan kazaların nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 8
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Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Resim: 9
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