Şırnak'ta Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde gerçekleştirilen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüşe geçen araçların bulunduğu güzergahta peş peşe dört ayrı trafik kazası meydana geldi.
Anma töreni dönüşü facia: 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA
Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
İhbarlar üzerine olay yerlerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza bölgelerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
6 yaralının durumu ağır
Kazada yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, art arda yaşanan kazaların nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.