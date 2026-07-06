Türkiye'de çay tüketiminin en büyük tedarikçilerinden olan ÇAYKUR'un aldığı son fiyat artışıyla birlikte, 2026 yılı içerisinde kuru çaya yapılan zamlar dikkat çekici seviyeye ulaştı.
Çay fiyatlarına yılın üçüncü zammı geldi: Afiyet olsun Türkiyem
Çay fiyatlarında yeni artış dönemi başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay satış fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat tarifesi, bugün itibarıyla raflardaki etiketlere yansımaya başladı.Dilek Taşdemir
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay satış fiyatlarına ortalama yüzde 15 oranında zam yaptı.
Kurumun 8 Nisan, 22 Mayıs ve son olarak 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kademeli fiyat artışlarıyla birlikte yıl başından bu yana kuru çay fiyatlarındaki toplam artış yüzde 45'i aştı.
Son zamla birlikte market raflarında satılan birçok kuru çay ürününün fiyatı yeniden güncellenirken, tüketiciler de yeni etiketlerle karşılaşmaya başladı.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım taban fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıklamıştı.
Kuru çay fiyatlarına yapılan son artışın ardından gözler, önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine çevrildi.