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Ekrem İmamoğlu için yargı süreci açısından kritik bir gün yaşanıyor. İmamoğlu, bugün kendisi hakkında açılan üç ayrı dava dosyası nedeniyle aynı gün içinde hakim karşısına çıkacak.

AYNI GÜNDE ÜÇ FARKI DAVADA SAVUNMA YAPACAK

Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülecek duruşmalar kapsamında savunma yapacağı dosyaların içerikleri şu şekilde:

Diploma Davası: İmamoğlu'nun eğitim durumuna ilişkin iddiaların yer aldığı dosya.

İBB Ana Davası: Kendisinin de sanıkları arasında bulunduğu belediye faaliyetlerine yönelik dava.

Casusluk Davası: İmamoğlu'nun casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası.

Duruşma Öncesi İlk Mesaj: "Demokrasiyi Savunacağım"



Kritik duruşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, İmamoğlu'nun bugün görülecek üç farklı davaya karşı sergileyeceği ortak tutum tek bir cümleyle aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddialara karşı mahkemede vereceği mesajı şu sözlerle özetledi:

"Demokrasiyi savunacağım."

Silivri'de görülen davaların ilki casusluk davası oldu. Davaları takip etmek için Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre ve ABD konsolosluğu temsilcileri de Silivri'ye geldi.

Saat 09.30'da Zafer Arapkirli, Hilmi Hacaloğlu ve çok sayıda basın mensubu ile Tele1 ekibi, gazeteci Merdan Yanardağ'a destek vermek amacıyla 4 numaralı duruşma salonundaki yerini aldı.

Saat 10'da Merdan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ duruşma salonuna geldi.

Saat 10.20'de Aileler, avukatlar ve basın duruşma salonuna alındı. Casusluk davasının görüleceği salon İBB davasının görüldüğü duruşma salonuna göre daha küçük. Bu sebeple duruşma takip etmek isteyen çok sayıda kişi salon dışında kaldı.

10.20 SANIKLAR SALONA ALINMAYA BAŞLANDI

Duruşmayı takip etmek için salona gelen CHP Milletvekili Mahmut Tanal gazeteci Merdan Yanardağ'a seslendi.

Mahmut Tanal: Merdan Bey okul arkadaşlarından 40 tanesi burada dışarda bekliyor.

Merdan Yanardağ: Neden almadılar?

diye seslendi. İkili arasında diyalog devam etti.

Mahmut Tanal: Dosyada MİT raporunun casuslukla ilgili bir raporu yok.

Merdan Yanardağ: Biliyoruz. dosyaları okuyoruz.

diyerek seslendi. Salonda gülüşmeler yaşandı.

10.37 EKREM İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde uzun uzun alkışlandı. İmamoğlu seyircileri selamladı.

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