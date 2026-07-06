Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörünü yeniden şekillendirecek kapsamlı bir yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu. Yapılan açıklamada, taslağın hem sahadaki uygulama deneyimleri hem de sektör temsilcilerinden gelen öneriler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi
Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ile perakende ticarette adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı hedefleniyor. Düzenleme kapsamında ekmek fiyatlarından tedarik zincirine kadar birçok alanda önemli değişiklikler planlanıyor.Kaynak: AA
Tedarik Zinciri Güçlendirilecek
Yeni düzenleme ile:
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler yeniden tanımlanacak
Yönetmeliğin adı “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilecek
Tedarik zincirinin daha güçlü ve dengeli hale getirilmesi sağlanacak
Ayrıca üretici ve tedarikçi kavramlarının daha net hale getirilmesi için yönetmeliğin kapsamı genişletilecek.
KOBİ’ler İçin Yeni Sistem Geliyor
Ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerini hızlandırmak amacıyla:
KOBİ tespit süreçleri kolaylaştırılacak
Ticaret Bakanlığı bünyesinde özel bir sorgulama ekranı oluşturulacak
Bu adımın, ödeme sürelerinin daha hızlı ve şeffaf şekilde belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Kadın Kooperatiflerine Raf Önceliği
2025 yılının “Kooperatifler Yılı” ilan edilmesi kapsamında:
Zincir marketlerde kadın kooperatiflerinin ürünlerine öncelik verilecek
Yöresel ürünlerin raflarda daha fazla yer bulması sağlanacak
Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak
Ekmek Fiyatlarına Düzenleme Geliyor
Taslakta dikkat çeken bir diğer başlık ise ekmek fiyatları oldu. Buna göre:
Kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilecek
Amaç, ekmeğin daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması
Daha adil ve Şeffaf Ticaret Hedefi
Bakanlık, söz konusu düzenlemelerle:
Perakende sektöründe rekabet dengesini güçlendirmeyi
Yerel ticareti desteklemeyi
Tüketiciyi koruyan bir yapı oluşturmayı
hedefliyor.
Yeni yönetmeliğin, ilgili paydaşlardan gelecek görüşlerin ardından son halini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.