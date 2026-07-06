Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı

Tedarik Zinciri Güçlendirilecek

Yeni düzenleme ile:

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler yeniden tanımlanacak

Yönetmeliğin adı “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilecek

Tedarik zincirinin daha güçlü ve dengeli hale getirilmesi sağlanacak

Ayrıca üretici ve tedarikçi kavramlarının daha net hale getirilmesi için yönetmeliğin kapsamı genişletilecek.