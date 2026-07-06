Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı

Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ile perakende ticarette adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı hedefleniyor. Düzenleme kapsamında ekmek fiyatlarından tedarik zincirine kadar birçok alanda önemli değişiklikler planlanıyor.

Kaynak: AA
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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörünü yeniden şekillendirecek kapsamlı bir yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu. Yapılan açıklamada, taslağın hem sahadaki uygulama deneyimleri hem de sektör temsilcilerinden gelen öneriler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 2

Tedarik Zinciri Güçlendirilecek

Yeni düzenleme ile:

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler yeniden tanımlanacak
Yönetmeliğin adı “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilecek
Tedarik zincirinin daha güçlü ve dengeli hale getirilmesi sağlanacak
Ayrıca üretici ve tedarikçi kavramlarının daha net hale getirilmesi için yönetmeliğin kapsamı genişletilecek.

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 3

KOBİ’ler İçin Yeni Sistem Geliyor

Ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerini hızlandırmak amacıyla:

KOBİ tespit süreçleri kolaylaştırılacak
Ticaret Bakanlığı bünyesinde özel bir sorgulama ekranı oluşturulacak
Bu adımın, ödeme sürelerinin daha hızlı ve şeffaf şekilde belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 4

Kadın Kooperatiflerine Raf Önceliği

2025 yılının “Kooperatifler Yılı” ilan edilmesi kapsamında:

Zincir marketlerde kadın kooperatiflerinin ürünlerine öncelik verilecek
Yöresel ürünlerin raflarda daha fazla yer bulması sağlanacak
Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 5

Ekmek Fiyatlarına Düzenleme Geliyor

Taslakta dikkat çeken bir diğer başlık ise ekmek fiyatları oldu. Buna göre:

Kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilecek
Amaç, ekmeğin daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 6

Daha adil ve Şeffaf Ticaret Hedefi

Bakanlık, söz konusu düzenlemelerle:

Perakende sektöründe rekabet dengesini güçlendirmeyi
Yerel ticareti desteklemeyi
Tüketiciyi koruyan bir yapı oluşturmayı
hedefliyor.

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Ekmek fiyatlarına ve market raflarına ayar: Bakanlık açıkladı - Resim: 7

Yeni yönetmeliğin, ilgili paydaşlardan gelecek görüşlerin ardından son halini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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