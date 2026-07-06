Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınından gelen iddia, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 1

Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u transfer listesine aldığı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 2

İngiliz basını duyurdu
İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 3

Guardiola'nın planlarında yer almıyor
Haberde, Omar Marmoush'un Manchester City'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmediği ve kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 4

Manchester City'nin bonservis beklentisi belli oldu
Premier Lig devinin, deneyimli futbolcunun transferinden 60 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 5

Galatasaray mali şartları araştırıyor
Sarı-kırmızılıların transferin maliyetini detaylı şekilde analiz ettiği, bonservis ve maaş yükünü karşılayabilecek formüller üzerinde çalıştığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 6

Çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor
Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen Omar Marmoush, hızı, bire birdeki etkisi ve skor katkısıyla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor - Resim: 7

Transferde gözler Manchester City'de
Galatasaray'ın resmi girişim yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İngiliz ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken, transfer dosyasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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