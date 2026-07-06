Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'dan dünya yıldızı operasyonu: Avrupa bu transferi konuşuyor
Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınından gelen iddia, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Kaynak: Diğer
Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu
İngiliz basını duyurdu
İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
Guardiola'nın planlarında yer almıyor
Haberde, Omar Marmoush'un Manchester City'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmediği ve kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Manchester City'nin bonservis beklentisi belli oldu
Premier Lig devinin, deneyimli futbolcunun transferinden 60 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Galatasaray mali şartları araştırıyor
Sarı-kırmızılıların transferin maliyetini detaylı şekilde analiz ettiği, bonservis ve maaş yükünü karşılayabilecek formüller üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor
Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen Omar Marmoush, hızı, bire birdeki etkisi ve skor katkısıyla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.
Transferde gözler Manchester City'de
Galatasaray'ın resmi girişim yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İngiliz ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken, transfer dosyasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.