Vaud kantonundaki parlamento üyeleri, genel merkezi burada bulunan UEFA’nın vergi muafiyetine son verilmesini talep eden öneriyi değerlendirecek.

Öneride, İsrail Futbol Federasyonu’nun (IFA) UEFA üyesi kalırken Batı Şeria’daki işgal altı Filistin topraklarında takımlar kurup maç yaptırdığına dikkat çekiliyor. Federasyonun üyeliğinin, İsviçre’deki vergi mükelleflerinin İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerine dolaylı olarak ortak olmasına yol açtığı ileri sürülüyor.

UEFA’nın vergi muafiyetinin, barışı teşvik etme ve ayrımcılık karşıtı standartlara bağlı olduğu belirtiliyor. IFA’nın üyeliğinin yaptırım uygulanmadan sürdürülmesinin, bu kriterlerle uyumlu olup olmadığı tartışma yaratıyor.

Game Over Israel organizasyon direktörü Ashish Prashar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “UEFA, üye olduğu İsrail Futbol Federasyonunu desteklemeye devam ederek işgal altındaki Filistin topraklarındaki ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin normalleşmesine katkı sağlıyor. Kurum ya İsrail’i üyelikten çıkarmalı ya da sonuçları kabul etmeli.” dedi.

Vaud Kantonu Parlamento Üyesi Theophile Schenker ise UEFA’nın İsrail’i ihraç etmeyip yerleşimlerin genişlemesine onay verdiğini belirterek, futbolun daha yüksek etik standartlar hak ettiğini vurguladı.

Oylamanın sonucunda UEFA’nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması veya belirli şartlara bağlanması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Vergi muafiyetinin kaybedilmesi halinde UEFA’nın yıllık yaklaşık 30 milyon avro zarar edebileceği belirtiliyor.