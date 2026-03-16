Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için deplasmanda Liverpool ile mücadele edecek. İstanbul’daki ilk maçı Mario Lemina’nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

18 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada UEFA, hakem atamasını açıkladı. Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak, Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Pawel Raczkowski görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Di Bello, AVAR ise Daniele Chiffi olacak.