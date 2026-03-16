Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği ve rövanşta Anfield’da Çarşamba günü karşılaşacağı rakibi Liverpool Premier Lig’de Tottenham’a karşı son dakika şoku yaşadı.
Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi büyük kriz: Anfield'da yuhalandılar
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool hafta içi oynanacak kritik rövanş öncesi Premier Lig’de zor günler geçiren Tottenham ile son dakikalarda yediği golle evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Anfield’da takıma yönelik tepki sesleri yükseldi.Furkan Çelik
LIVERPOOL RICHARLISON'UN SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI
Dominik Szoboszlai’nin frikikten attığı muhteşem golle karşılaşmayı 1-0 önde götüren Liverpool, Richarlison’un son dakikada kaydettiği gole engel olamadı ve 3 puanı elinden kaçırdı.
IGOR TUDOR İLK KEZ PUANLA TANIŞTI
Madalyonun diğer bir yüzünde ise üst üste kötü sonuçlar alarak küme hattına yaklaşan Tottenham, Igor Tudor yönetiminde çıktığı 5. maçında ilk kez puanla tanıştı.
TOTTENHAM BERABERLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI
Liverpool’un formsuz rakibine karşı sergilediği oyun ve aldığı sonuç taraftarların tepkisini çekti. Maç sonu Anfield tribünlerinden takımın performansına yönelik tepki sesleri yükseldi.
LIVERPOOL TARAFTARLARI TAKIMI YUHALADI
Son düdükle birlikte tribünlerden yükselen yuhalama sesleri, Liverpool’un girdiği büyük krizin bir göstergesi oldu. Hiç şüphesiz bu, Anfield'da çok sık rıstlanan bir sahne değil.
SZOBOSZLAI: 'ANLAŞILABİLİR BİR DURUM'
Maç sonu açıklamalarda bulunan Liverpool’un tek golünün sahibi Szboszlai, “Taraftarların hayal kırıklığına uğraması anlaşılabilir bir durum çünkü bu daha önce defalarca yaşandı.” dedi.
GALATASARAY MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ
Macar yıldız ayrıca Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak, “Şimdi bu hayal kırıklığını Çarşamba gününe taşımak ve büyük bir performans sergilemek bize kalmış. Taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu vermek istiyoruz. Çünkü sezon boyunca çok destekleyici oldular.” İfadelerini kullandı.
ARNE SLOT: 'TARAFTARLARIN TEPKİLERİ NORMAL'
Arne Slot ise taraftarların tepkilerine dair şunları söyledi:
“Çarşamba günü baştan itibaren yine destekleyici olacaklarından %100 eminim. Ancak takım alıştıkları standartlarda performans göstermezse, hayal kırıklığına uğramaları tamamen normal,"