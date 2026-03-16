Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi büyük kriz: Anfield'da yuhalandılar

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool hafta içi oynanacak kritik rövanş öncesi Premier Lig’de zor günler geçiren Tottenham ile son dakikalarda yediği golle evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Anfield’da takıma yönelik tepki sesleri yükseldi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği ve rövanşta Anfield’da Çarşamba günü karşılaşacağı rakibi Liverpool Premier Lig’de Tottenham’a karşı son dakika şoku yaşadı.

1 8
LIVERPOOL RICHARLISON'UN SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI

Dominik Szoboszlai’nin frikikten attığı muhteşem golle karşılaşmayı 1-0 önde götüren Liverpool, Richarlison’un son dakikada kaydettiği gole engel olamadı ve 3 puanı elinden kaçırdı.

2 8
IGOR TUDOR İLK KEZ PUANLA TANIŞTI

Madalyonun diğer bir yüzünde ise üst üste kötü sonuçlar alarak küme hattına yaklaşan Tottenham, Igor Tudor yönetiminde çıktığı 5. maçında ilk kez puanla tanıştı.

3 8
TOTTENHAM BERABERLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI

Liverpool’un formsuz rakibine karşı sergilediği oyun ve aldığı sonuç taraftarların tepkisini çekti. Maç sonu Anfield tribünlerinden takımın performansına yönelik tepki sesleri yükseldi.

4 8
LIVERPOOL TARAFTARLARI TAKIMI YUHALADI

Son düdükle birlikte tribünlerden yükselen yuhalama sesleri, Liverpool’un girdiği büyük krizin bir göstergesi oldu. Hiç şüphesiz bu, Anfield'da çok sık rıstlanan bir sahne değil.

5 8
SZOBOSZLAI: 'ANLAŞILABİLİR BİR DURUM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Liverpool’un tek golünün sahibi Szboszlai, “Taraftarların hayal kırıklığına uğraması anlaşılabilir bir durum çünkü bu daha önce defalarca yaşandı.” dedi.

6 8
GALATASARAY MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ

Macar yıldız ayrıca Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak, “Şimdi bu hayal kırıklığını Çarşamba gününe taşımak ve büyük bir performans sergilemek bize kalmış. Taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu vermek istiyoruz. Çünkü sezon boyunca çok destekleyici oldular.” İfadelerini kullandı.

7 8
ARNE SLOT: 'TARAFTARLARIN TEPKİLERİ NORMAL'

Arne Slot ise taraftarların tepkilerine dair şunları söyledi:

“Çarşamba günü baştan itibaren yine destekleyici olacaklarından %100 eminim. Ancak takım alıştıkları standartlarda performans göstermezse, hayal kırıklığına uğramaları tamamen normal,"

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro