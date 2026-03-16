ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda deprem etkisi yarattı. Öyle ki bu gerilim yatırım araçlarında da sert oynamalara neden oluyor.
Atilla Yeşilada: Çok fazla kazandıracak... Ne altın ne de dolar
ABD-İran gerilimi piyasaları sarsarken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada’dan şok tahmin geldi. Merkez Bankası’nın faiz kıskacında yatırımcıya "Türk Lirası" rotasını işaret eden Yeşilada, yüzde 43 getiri sağlayacak yatırım aracını açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Merkez Bankası bu ortamda faizleri sabit tutarken, ABD tarafında ise bu hafta FED faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde faizi sabit tutması konuşulsa da piyasada neler olacağı merak konusu oldu.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, son YouTube videosunda çarpıcı değerlendirmelere imza attı.
Petrol fiyatlarındaki artışın devam ettiği senaryoya değinen Yeşilada, “Fed faiz indiremez. Küresel para sıkışıklığı, dolar sıkışıklığı yaşanır ve Amerikan piyasalarında yüzde 10'la 20 arasında bir çöküş yaşanır” dedi.
ABD tarafındaki analizinin ardından Türkiye tarafına da parmak basan Yeşilada, ilerleyen zamanlarda Merkez Bankası'nın en az bir 100 puan daha faiz arttırdığı ve bankalara borç verdiği faizi 300 puan daha yükseltebileceğini öne sürdü.
Yeşilada, ‘ne altın ne gümüş’ diyerek bu ortamda en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Yeşilada, “Bu ortamda benim senaryomda Türk lirasında para piyasası fonları basit faizde yüzde 43 faiz getirir” ifadelerini kullandı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.