UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor. Galatasaray, ilk maçta 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında 18 Mart Çarşamba TSİ 23.00’te İngiltere ekibi Liverpool’un konuğu olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü toplam 8 mücadele oynanacak. Rakiplerini geçen ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla rövanşta Liverpool deplasmanına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyebilirse çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG) ile Chelsea’nin (5-2) galibiyle karşılaşacak.
“Devler Ligi” son 16 turu rövanşlarının TSİ programı ve ilk maç sonuçları şöyle:
YARIN:
20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)
23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)
18 MART ÇARŞAMBA:
20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)