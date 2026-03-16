UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor. Galatasaray, ilk maçta 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında 18 Mart Çarşamba TSİ 23.00’te İngiltere ekibi Liverpool’un konuğu olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü toplam 8 mücadele oynanacak. Rakiplerini geçen ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla rövanşta Liverpool deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyebilirse çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG) ile Chelsea’nin (5-2) galibiyle karşılaşacak.

“Devler Ligi” son 16 turu rövanşlarının TSİ programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

YARIN:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

18 MART ÇARŞAMBA:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)