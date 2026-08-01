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Kaynak: DHA

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen korkunç olayda, plakasız bir motosikletle cadde üzerindeki bir otomobil galerisinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., silahla iş yerine kurlun yağdırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ AĞIR YARALI!

Meydana gelen silahlı saldırıda, galeride bulunan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ensar Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki U.M.T. polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Saldırganın üzerinde, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.