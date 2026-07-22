Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Otoyolda ölümcül çarpışma: Anne ve oğlu aynı kaderi yaşadılar: Mersin’de katliam gibi kaza - Resim : 1

Kazada hafif ticari araç şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolda ölümcül çarpışma: Anne ve oğlu aynı kaderi yaşadılar: Mersin’de katliam gibi kaza - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otoyolda ölümcül çarpışma: Anne ve oğlu aynı kaderi yaşadılar: Mersin’de katliam gibi kaza - Resim : 3

Kazada yaralanan sürücü Hasan İpek'in de arasında bulunduğu 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Abdülbesim Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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