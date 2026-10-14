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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, metro istasyonları, alt geçitler ve otoparklarda su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı araçlar su altında kaldı.

METRO İSTASYONLARINI VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Şiddetli yağışın ardından Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'daki metro istasyonları ile bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su baskınları nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

SARIYER VE KAĞITHANE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Sarıyer ve Kağıthane'de çok sayıda cadde ve sokak suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bazı motosikletliler araçlarından inerek yollarına devam etmeye çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin otoparkını da su bastı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kalırken, Esenler ve Sarıyer'de bazı otomobillerin büyük bölümünün sulara gömüldüğü görüldü.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi. Dere suyunun çevreye yayılması sonucu Kağıthane Belediyesi'nin bulunduğu meydan sular altında kaldı.

Bölgede park hâlindeki araçların su içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Öte yandan Arnavutköy'de Alibey Deresi'nin de taştığı bildirildi.

VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların 15 Ekim Perşembe günü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.