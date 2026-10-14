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İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının ardından beklenen tatil kararı geldi. İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle alınan tedbirler yalnızca okullarla sınırlı kalmadı. Valilik, bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını ve motosikletlerin trafiğe çıkışına geçici yasak getirildiğini duyrdu.

İSTANBUL'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Valilikten yapılan açıklamada, hava koşullarının günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN KARARI

Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan bazı personel de idari izin kapsamına alındı.

Buna göre engelli, hamile, gazi ve malul gazi personelin yanı sıra 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 15 Ekim'de idari izinli sayılacak.

Ancak sağlık, emniyet ve yağışla mücadele kapsamında görev yapan kadın personel bu düzenlemenin dışında tutuldu.

Öte yandan 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin, görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli olacağı bildirildi.

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Valiliğin aldığı bir diğer karar ise motosiklet sürücülerini ilgilendiriyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilmesi amacıyla motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına geçici kısıtlama getirildi.

Yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.