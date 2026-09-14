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Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanı'nda özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı aktarıldı. Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

UÇAK HAMDİ AKIN'A AİT ÇIKTI

Gazeteci Tolga Özbek'in haberine göre, sabah 05:45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait TC-AKF tescilli özel jet, Libya’da Misrata Havalimanı’na inişte kaza geçirdi.

Teker koyduktan sonra pistten çıkan jet, yanmaya başladı. Cessna Citation Latitude tipi uçağa ilk müdahale havalimanı itfaiyesi tarafından yapıldı. Uçuş ekibi, ARFF ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.