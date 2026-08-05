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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Operasyonda, 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ASLA FIRSAT VERMİYORUZ”

Açıklamada, şüphelilerin, uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği ifade edilerek , "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.