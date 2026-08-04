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Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen saha çalışmaları ve analiz faaliyetleri kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 Ağustos'ta Şehzadeler ilçesinde operasyon düzenledi. Çalışmalarda İ.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 bin 564 adet sentetik hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 3 Ağustos'ta K.K. isimli şüphelinin adresinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde toplam 2 bin 830 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Aynı tarihte Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından A.K. isimli şüphelinin üzerinde ve gösterdiği noktalarda yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.