Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen saha çalışmaları ve analiz faaliyetleri kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 Ağustos'ta Şehzadeler ilçesinde operasyon düzenledi. Çalışmalarda İ.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 bin 564 adet sentetik hap bulundu.

Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 3 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 3 Ağustos'ta K.K. isimli şüphelinin adresinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde toplam 2 bin 830 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gaziantep’te narkotik operasyonu: 3 şüpheli gözaltındaGaziantep’te narkotik operasyonu: 3 şüpheli gözaltındaGündem

Aynı tarihte Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından A.K. isimli şüphelinin üzerinde ve gösterdiği noktalarda yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.