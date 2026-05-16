Fransa’da bir hakim, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), soruşturmanın işkence ve zorla kaybetme suçlamalarını kapsayacağını açıkladı.

PNAT tarafından yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri TRIAL International ve Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yapılan başvuruların Paris Temyiz Mahkemesi tarafından “kabul edilebilir” bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Kaşıkçı’nın çalıştığı kurum olan DAWN tarafından yapılan ayrı başvurunun ise kabul edilmediği aktarıldı.

İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Suudi ajanlar tarafından öldürülmüş ve cesedi parçalanmıştı.

ABD istihbaratı, operasyonun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından onaylandığına inandığını açıklamıştı.

Bin Selman ise cinayet emrini verdiğini reddetmiş ancak olayın “kendi yönetimi sırasında gerçekleştiğini” kabul etmişti.

Türkiye’de görülen davada ise İstanbul’daki mahkeme, 2022 yılında 26 Suudi sanık hakkındaki yargılamayı durdurmuş ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Karar, insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Fransız yasaları, belirli ağır suçların yurtdışında işlenmiş olması halinde soruşturma açılmasına imkân tanıyor. Ancak dava açılabilmesi için şüphelilerin Fransa topraklarında bulunması gerekiyor.