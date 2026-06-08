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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Sarıyer, Kağıthane ve Şile'deki depo ile iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, "change" (şasi numarası değiştirme) işlemi yapıldığı tespit edilen 7 lüks otomobile el konuldu.

DÜZENEK NASIL İŞLİYORDU?

Polisin derinleştirdiği soruşturmada şebekenin akılalmaz oyunları tek tek deşifre edildi:

Yasa Dışı Araç Girişi: Yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks araçlar, usulsüz düzenlenen raporlar ve tescil kayıtları sayesinde Türkiye'deki başka araçların şasi numaralarıyla eşleştirildi ve üçüncü kişilere satıldı.

Hasarlı Araçları Yeniden Piyasaya Sürme: Ağır hasarlı, hacizli ya da hakkında yakalama kararı olan araçların şasi numaraları değiştirilerek "temiz" süsü verilip yeniden pazara sokuldu.

Çifte Vurgun (Sigorta Dolandırıcılığı): Numaraları değiştirilen bu araçlar için daha sonra asılsız çalıntı ihbarları yapılarak suç uyduruldu ve sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde edildi.

MÜHENDİS VE TRAFİK MÜŞAVİRİ DE İŞİN İÇİNDE

Şebekenin teknik ve bürokratik işlerini yürütmek üzere organize hareket eden grupta oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.