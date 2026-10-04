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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında toplu ulaşımda ücretsiz uygulama yapılacağını açıkladı.

İBB tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPURLAR ÜCRETSİZ

Uygulama kapsamında İstanbullular; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler başta olmak üzere İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.

6 EKİM’DE GÜN BOYU ÜCRET ALINMAYACAK

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim dolayısıyla alınan karar kapsamında, toplu ulaşımda gün boyunca ücret ödenmeyecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim 2026 Salı günü geçerli olacak.