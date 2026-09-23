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Kaynak: AA / İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül’de Fatih Laleli’de durumundan şüphelendikleri M.R.B.’yi durdurdu.

Yapılan kontrollerde M.R.B.’nin kayıp olarak arandığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise şüpheliyle ilgili dikkat çeken başka bir detay ortaya çıktı.

HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

M.R.B.’nin Fatih Mesihpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan M.R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.