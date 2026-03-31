Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda önemli bir adım attı. Yapılan açıklamada, ihbarlar üzerine Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar’da fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 evi işlettiği belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİSE GENİŞ YETKİ

Başsavcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilere yönelik arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulanması talimatını verdi. Operasyon sürecinin devam ettiği öğrenildi.