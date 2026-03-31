Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri doğrultusunda şüpheli görülen bir tırı takibe aldı. Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapan araç, güvenlik kameralarıyla izlenerek X-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama sırasında tespit edilen yoğunluk üzerine tır arama hangarına alındı. Dedektör köpeklerin de katıldığı incelemede, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 50 vakumlu poşet içinde 31 kilo 422 gram esrar bulundu.

İKİNCİ TIRDA DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler, ilk araçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen başka bir tırı da takibe aldı. Yurt dışından gelen ve sınır sahasına giriş yapan ikinci araçta yapılan detaylı aramada ise 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucuyu teslim almak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen 2 şüpheli yakalandı, 1 otomobile el konuldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, organizasyonu yönettiği değerlendirilen şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Edirne’ye getirildi.

Toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 2 tır ve 1 otomobile el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5’e yükseldi.