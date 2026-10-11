Olay, dün akşam saat 20.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı.
Caddeden karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Hakan E. isimli vatandaş, yaya geçidini kullandığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. O sırada cadde üzerinde hızla seyreden bir motosikletli 65 yaşındaki adama çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Hakan E. ağır yaralandı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan E.'ye çarpan motosiklet sürücüsü de yaralandı.
Yaşanan kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.