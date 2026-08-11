Kaynak: AA

İstanbul'un 5 ilçesinde uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 16'sı yakalandı. Polis ekiplerinin firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçildi. Soruşturmanın; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama", "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" ile "silah ticareti" suçlamalarıyla başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 20 ayrı şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri; Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer 4 şüphenin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.