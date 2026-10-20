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Kaynak: AA

İSKİ, kentte yürütülen isale hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları kapsamında Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı kesimlerinde yarın su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde deplase süreci tamamlanan 800 mm ve 400 mm çapındaki yeni hatların mevcut şebekeye entegre edilmesi amacıyla planlanan kesinti 11 saat sürecek.

Bu yüzden yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.