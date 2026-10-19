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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar, baraj su seviyelerinde tarihi bir yükselişi beraberinde getirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, barajların ortalama doluluk oranı sadece 5 gün içinde yüzde 38’den yüzde 53,54’e yükseldi.

Bu oran, son 10 yılın Ekim ayı ölçümleri arasındaki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA İNANILMAZ ARTIŞ

Yoğun yağışların en fazla etkilediği havzalardan biri Alibeyköy Barajı oldu. 5 gün önce yüzde 34,44 seviyesinde olan Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı dev bir sıçramayla yüzde 76,6’ya ulaştı.

Zirvedeki yerini koruyan Darlık Barajı ise yüzde 88,53 doluluk oranıyla kentin en dolu barajı konumunda.

İSKİ istanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle;

Darlık: Yüzde 88,53

Elmalı: Yüzde 79,97

Ömerli: Yüzde 77,39

Alibeyköy: Yüzde 76,60

Istrancalar: Yüzde 61,73

Terkos: Yüzde 36,98

Sazlıdere: Yüzde 31,95

Büyükçekmece: Yüzde 30,35

Kazandere: Yüzde 8,08

Papuçdere: Yüzde 3,76