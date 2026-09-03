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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından YENİ Parti, başkan vekilliği seçimlerini kazanmış, yapılan itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. 2 YENİ Partili üye ise bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimini kaybeden AKP'nin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi seçimin yenilenmesine karar verdi. Emniyet, 2 CHP'li üyeyi gözaltına aldı ve İstanbul Valiliği 4 günlük gözaltı süresi içinde seçimin yapılmasını istedi. Seçim için işaret edilen 5 Eylül tarihine tepkiler sonrası, İstanbul Valiliği'nden bir açıklama daha geldi.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 5 Eylül’de başkanvekili seçimi için toplanmasına ilişkin tarih tartışmalarına yanıt verdi.

Valilik, 26 Ağustos’u izleyen 10 günlük yasal sürenin son gününün 5 Eylül olduğunu belirterek, tarihin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaların “seçim sürecini manipüle etme amacı taşıdığını” ifade etti.

OY KULLANACAK 2 ÜYE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın temmuz sonunda tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda seçilmişti.

AKP'nin itirazı üzerine İdare Mahkemesi bu kararın yürütmesini durdurdu ve seçimin yenilenmesine karar verdi.

Üsküdar'da tekrarlanacak olan belediye başkanvekili seçimleri öncesinde 2 meclis üyesi gözaltına alındı.

31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

İki ismin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada oylamanın saati 10.00 olarak belirlendi.

YENİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, meclis üyelerinin gözaltında olduğu sırada seçim yapılmasını eleştirerek yargının siyasallaştığını savundu.

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, sabahki Sözcü TV canlı yayınında Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyona ve tekrarlanacak olan başkanvekilliği seçimine dair konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Toplumsal bir infial yükselince diyorlar ki ‘Biz bu dosyadan soruşturma açıyoruz.’ Bir kere bakın bugün sabah cumartesi günü Üsküdar Belediyesi’nde oylama olacak. İkisi belediye başkan yardımcısı, üç kişiyi, hatta bir tanesi de geçmişte AKP’de siyaset yapan birisi de olmak üzere belediye meclis üyesini gözaltına almışlar ki oy kullanmasınlar diye. Sabah 06.00’da kapıdan giriyorlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir dalga daha operasyon buluyor. Sabahın köründe 05.30’da 30 küsur haneye dalıyorlar. Benim il başkanımı ya da en yakın yakın arkadaşlarımı sırf beni yıldırmak için koşuyorlar, alıyorlar. Manisa’dan alıp İstanbul’a, İstanbul’dan Gaziantep’e, Manisa’dan Ankara’ya getiriyorlar ve zulmediyorlar

MURAT EMİR'DEN "ÜSKÜDAR" ÇIKIŞI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi öncesinde belediye meclis üyelerine baskı, tehdit ve çeşitli teklifler yapıldığını, 5 Eylül’de yapılacak seçimde oy kullanacak üç meclis üyesinin gözaltında olduğunu söyledi.