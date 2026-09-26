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Kaynak: AA

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu hava olayının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

Valilik, fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere çeşitli olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkati çekerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmasını istedi.