Yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde futbolseverler, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda oluşturulan etkinlik alanında buluştu.
Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektirirken çeşitli etkinliklere de katıldı.
Etkinlik kapsamında organize edilen efsaneler karşılaşmasında eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk
Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente forma giydi.
İstanbul, yarın İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunun final mücadelesi, Tüpraş Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak.