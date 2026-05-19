Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
Hepsine süre sınırı getirildi: Resmi Gazete'de yayımlandı: Almayan yandı, süreç değişti

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Raporları Yönetmeliği" ile rapor süreçlerinde dijital dönüşümü zorunlu hale getirdi. Evlilik, engelli, istirahat, özel güvenlik ve silah ruhsatı raporlarında kriterler sil baştan değişti.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Sağlık sisteminde vatandaşın işini büyük ölçüde kolaylaştıracak, evrak kalabalığına son verecek yeni "Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte raporların hazırlanma usulleri, kurul yapıları, itiraz süreçleri ve yasal sınırlandırmalar köklü bir biçimde yeniden şekillendirildi.

Süreç e-Devlet Formuyla Başlayacak, Islak İmza Tarih Oluyor

Yeni sisteme göre sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar, öncelikle e-Devlet üzerinden "Kişisel Sağlık Bilgi Formu" doldurarak süreci başlatacak. Raporların çok büyük bir bölümü artık e-Rapor sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak düzenlenecek.

Vatandaşlar raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Elektronik sisteme aktarılmayan, eski usul ıslak imzalı raporlar ise artık yalnızca çok istisnai durumlarda geçerli kabul edilecek.

İstirahat Raporlarına Fren: Yılda En Fazla 40 Gün

Çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren istirahat (iş göremezlik) raporlarında suiistimallerin önüne geçmek adına çok sert süre sınırları getirildi:

Tek Hekim Sınırı

Bir aile hekimi veya uzman hekim, tek seferde en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi yapılırsa bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilecek.

Heyet Zorunluluğu

Tek hekimden alınan istirahat süresi 20 günü aşan durumlarda mutlaka "Sağlık Kurulu" raporu istenecek.

Yıllık Kota

Bir çalışanın yıl içinde tek bir hekimden alabileceği toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.

Silah ve yivsiz av tüfeği ruhsatı alımındaki sağlık şartları da üst seviyeye çıkarıldı. Epilepsi, demans, ciddi nörolojik/psikiyatrik hastalıklar, alkol-madde bağımlılığı veya geçmişinde intihar girişimi öyküsü bulunan kişilere kesinlikle olumlu sağlık raporu verilmeyecek.

ÖTV'li Araç Alımına ve Silah Ruhsatına Sıkı Kriter

Engelli sağlık kurulu raporlarında, özellikle ÖTV istisnasıyla vergisiz araç alımında yaşanan yasal boşluklar giderildi. Artık raporda engelin türü, etkilediği uzuvlar ve fonksiyon kayıp oranları genel ifadelerle değil, ayrı ayrı ve detaylıca belirtilmek zorunda olacak.

Ayrıca okul ve sosyal spor faaliyetlerinde (profesyonel sporcu lisansı hariç) rapor zorunluluğu kaldırıldı; vatandaşın kendi beyanı olan "Sağlık Durum Belgesi" yeterli sayılacak.

Evlilik Raporu İçin Hastaneye Gitme Çilesi Bitiyor

Yeni yönetmeliğin en büyük kolaylıklarından biri evlenecek çiftlere sağlandı. Evlilik öncesi sağlık raporu süreçleri tamamen dijitalleşti. Çiftler başvurularını elektronik ortamdan yapacak, gerekli kan testleri tamamlandığında sonuçlar sisteme düşecek ve vatandaşlar hastaneye tekrar gitmek zorunda kalmadan raporlarını doğrudan e-Devlet üzerinden alabilecek.

Adli Raporlarda Muayene Gizliliği ve İnsan Hakları Esası

Yönetmelikte adli rapor süreçlerine ilişkin insan hakları ve mahremiyet vurgusu yapıldı. Muayenelerin tamamen gizlilik esasına göre yürütüleceği, kadın hastaların talep etmesi durumunda muayenenin kadın hekim tarafından yapılacağı aktarıldı. Ayrıca hekimlerin muayene esnasında işkence veya kötü muamele şüphesi görmesi halinde durumu doğrudan savcılığa bildirmesi yasal zorunluluk haline getirildi. Raporlara itirazlar ise İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden hakem hastane formülüyle çözülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
