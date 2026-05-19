Hepsine süre sınırı getirildi: Resmi Gazete’de yayımlandı: Almayan yandı, süreç değişti

Adli Raporlarda Muayene Gizliliği ve İnsan Hakları Esası

Yönetmelikte adli rapor süreçlerine ilişkin insan hakları ve mahremiyet vurgusu yapıldı. Muayenelerin tamamen gizlilik esasına göre yürütüleceği, kadın hastaların talep etmesi durumunda muayenenin kadın hekim tarafından yapılacağı aktarıldı. Ayrıca hekimlerin muayene esnasında işkence veya kötü muamele şüphesi görmesi halinde durumu doğrudan savcılığa bildirmesi yasal zorunluluk haline getirildi. Raporlara itirazlar ise İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden hakem hastane formülüyle çözülecek.