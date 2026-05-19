Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 19 Mayıs 2026 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonuna ilişkin alınan tescil kararını açıkladı.

Buna göre; TFF, Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezonu resmen tescil etti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLARAK TESCİL EDİLDİ

Trendyol Süper Lig’i lider tamamlayan Galatasaray, resmen sezonun şampiyonu ilan edildi.

SÜPER LİG’E VEDA EDEN TAKIMLAR

TFF’nin açıkladığı karara göre Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig’e düştü.

1. LİG’E YÜKSELENLER BELLİ OLDU

Nesine 2. Lig Beyaz Grup lideri Batman Petrol Spor A.Ş. ile Kırmızı Grup lideri Bursaspor doğrudan Trendyol 1. Lig’e yükseldi.

Play-Off maçlarının ardından Mardin 1969 Spor ile Muğlaspor da üst lige çıkan takımlar oldu.

2. LİG’E ÇIKAN TAKIMLAR

Nesine 3. Lig’de gruplarını lider tamamlayan İnegöl Kafkas Spor, 12 Bingöl Spor, Sebat Gençlik Spor ve Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü 2. Lig’e yükseldi.

Play-Off etabını başarıyla geçen Çorlu Spor 1947 ile 52 Orduspor Futbol Kulübü de üst lige çıkan ekipler arasında yer aldı.

ALT LİGLERDE KÜME DÜŞENLER DE NETLEŞTİ

2. Lig’de Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor, Karaman FK, Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor küme düşen takımlar oldu.

3. Lig’de ise Astor Enerji Çankaya Spor, Kestel Çilek Spor, Polatlı 1926 Spor, Edirnespor, Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe, Türk Metal 1963 Spor, Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor, Giresunspor, İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazilli Spor Bölgesel Amatör Lig’e düştü.