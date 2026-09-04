İstanbul’un köklü tarihine ve zengin kültürel mirasına ışık tutacak yeni bir kültür merkezi daha şehre kazandırıldı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, tarihi Doğu Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanan Aydos Kalesi içerisinde kurulan yeni müze vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dünyaca ünlü merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Aydos Kalesi’ni İstanbul’un fethinin başladığı yer ve şehrin kapısı olarak nitelendirmesiyle tanınıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Orhan Gazi’nin emriyle komutan Abdurrahman Gazi tarafından fethedeilerek Osmanlı topraklarına katılan bu kale, İstanbul’a yapılan seferlerde stratejik bir akın merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde Aydos Dağı zirvesinde yer alan yapı, hem Türk tarihi hem de Bizans mimarisi açısından büyük önem taşıyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu büyük mirasın korunması ve anlatılması amacıyla gerçekleştirilen açılışta önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ali Tombaş yaptığı açıklamada, Aydos Kalesi’nin yalnızca Sultanbeyli ilçesinin değil, bütün İstanbul’un ve ortak medeniyet tarihinin en kıymetli miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Halil İnalcık’ın da detaylıca ifade ettiği gibi burasının İstanbul’un fethine uzanan tarihi sürecin ilk durağı kabul edildiğini aktaran Tombaş, yerel yönetim olarak bu büyük tarihi mirasa sahip çıktıklarını belirtti. Kalenin fiziki şartlarını korurken aynı zamanda geçmişini doğru ve kapsamlı bir şekilde gelecek kuşaklara anlatacak projelere imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı, Tanıtım ve Sergi Salonunun Sultanbeyli ilçesine, İstanbul halkına ve tüm tarih meraklılarına hayırlı olmasını diledi.

Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu bünyesinde, alanda yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan çok sayıda tarihi eser sergileniyor. Müze koleksiyonunda yer alan taşıyıcı sütunlar ve kaideler, kapı ile pencere kenarlarında kullanılan profilli taşlar, kemer parçaları, kabartmalı süsleme levhaları, korkuluk panoları, demir kenetli taşlar ve su akarlık parçaları ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

Erken Bizans ve Orta Bizans dönemlerine tarihlenen bu nadide eserler, dönemin taş işçiliği kalitesi, mimari estetik anlayışı ve özellikle stratejik savunma yapılarında uygulanan inşa teknikleri hakkında tarih severlere derinlemesine bilgi aktarıyor.

Sergi alanında sadece somut kalıntılar değil, aynı zamanda yapının geçirdiği dönüşüm de interaktif imkanlarla gözler önüne seriliyor. Salonda kalenin geçmişten günümüze uzanan tarihi serüvenini anlatan bilgilendirici videolar projeksiyon sistemleri vasıtasıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Bunun yanı sıra kalenin geçirdiği yaklaşık 12 yıllık restorasyon sürecinin farklı aşamalarını, geçirdiği değişimleri ve inşa evrelerini belgeleyen epoksi baskılı fotoğraflar da sergi salonundaki yerini alıyor. Böylelikle gelen konuklar tarihi kaledeki ihya çalışmalarının ne kadar titizlikle yürütüldüğünü yakından görme fırsatı yakalıyor.

Aydos Müzesi, pazartesi günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, hafta sonları ise sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Ziyaretçilerin konforlu vakit geçirebilmesi amacıyla tarihi kale kompleksi bünyesinde çeşitli sosyal alanlar da hizmet veriyor. Kale sınırları içerisinde dinlenme imkanı sunan Aydos Kafe, hatıra eşyaların yer aldığı hediyelik ürün satış noktaları, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler için mescit ve aracıyla gelen misafirler için geniş bir otopark alanı bulunuyor.