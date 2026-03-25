İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul polisinden nokta operasyon: Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 1

Ekipler, sokak içerisinde durdurdukları araçta ve devamında yapılan aramalarda 122 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet av tüfeği, 350 adet fişek, 12 adet sürgü, 44 adet gövde, 100 adet namlu ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi.

İstanbul polisinden nokta operasyon: Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 2

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul polisinden nokta operasyon: Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 3

İstanbul polisinden nokta operasyon: Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 4