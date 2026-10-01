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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul Havalimanı’nda iki ayrı başarılı operasyona imza attı. Risk analizi, istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellendi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

DUŞ JELİ VE VAZELİN KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk operasyonda, Güney Amerika’dan İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcu risk analizi çerçevesinde şüpheli olarak takibe alındı. Şüphelinin kabin bagajı X-ray taramasının ardından detaylı aramadan geçirildi. Yapılan kontrolde valizlerin içerisine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde kokain hidroklorür tespit edildi.

İkinci operasyonda ise Afrika rotasından gelen bir başka yolcu hedeflendi. Yolcuya ait valizlerde yapılan detaylı aramalarda, duş jeli şişeleri ile vazelin kutularının içerisine gizlenmiş halde 20 kilo 920 gram kokain hidroklorür ele geçirildi.

SORUŞTURMA GAZİOSMANPAŞA BAŞSAVCILIĞI NEZDİNDE SÜRÜYOR

Her iki operasyonla toplamda 34 kilo 400 gram uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan şüpheliler ve olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı. Geniş çaplı soruşturmalar Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülüyor