Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda toplam bin 748 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor. Gün içinde yaklaşık 289 bin yolcuya hizmet verilmesi beklenirken, bayram tatili süresince yolcu ve uçuş sayısında yeni bir rekor kırılabileceği öngörülüyor. Yetkililer, uçuşlarda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

“MEMLEKET HASRETİ GİDERİLDİ”

Bayram tatilini memleketinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda yaşadıkları duyguları da paylaştı. Mersin’den İstanbul’a dönen Hikmet Göçer, bayramın kendileri için anlamlı geçtiğini belirterek,

“Biz Mersin’den geldik. Büyükannemizin yanına gittik. Memleketimizi özlemişiz, güzel vakit geçirdik. Gezmediğimiz yerleri gezdik” dedi.

“BAYRAM İÇİN GİTTİM, ŞİMDİ GERİ DÖNÜYORUM”

Memleketi Van’da bayramı geçirdiğini söyleyen Dilan Akın ise dönüş sürecini,

“Bayramda memleketimdeydim. Şimdi buradayım, birkaç gün sonra okuduğum şehre döneceğim” sözleriyle anlattı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki günlerde de İstanbul’a dönüş yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor.