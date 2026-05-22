Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde iki gündür işe gitmeyen ve telefonlarına cevap vermeyen havalimanı çalışanının dairesinden acı haber geldi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nda görev yaptığı öğrenilen Semih Abbak’tan (36) yaklaşık 2 gündür haber alamayan ve işe gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kilitle olan kapıyı açarak daireye giren ekipler, Semih Abbak’ı odasında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, Abbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı detaylı incelemelerde, Semih Abbak’ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı tespit edildi. İlk bulgular doğrultusunda, 36 yaşındaki gencin kapalı alanda yakılan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Semih Abbak’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.