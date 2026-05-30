1 Temmuz'da yeni dönem başlıyor: Depozito iade paraları ATM'den nakit alınabilecek

Tüketiciler çöpe atmayıp biriktirdikleri ambalajların bedelini ATM'lerden nakit olarak çekebilecek. Ülke ekonomisine yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacak dev projenin tüm detayları netleşti...

Türkiye, çevre koruma ve geri dönüşüm hamlesinde milat sayılacak dev bir uygulamaya geçiş yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından başarıyla yönetilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, üretimden geri dönüşüm zincirinin son halkasına kadar tüm süreci dijital olarak takip edecek. Hem ham madde tasarrufu sağlayacak hem de sokakların, denizlerin kirletilmesini önleyecek sistem, vatandaşa da ek gelir kapısı aralayacak.

Bakkal, Market ve Restoranlar İçin Kayıt Zorunluluğu Başladı

1 Temmuz'daki zorunlu tarihi öncesinde ambalajlı içecek satışı veya servisi yapan tüm ticari işletmelerin sisteme entegre olması gerekiyor. Büfe, bakkal, market, otel, kafe ve restoran gibi alanlar artık birer depozito iade noktası olarak hizmet verecek.

Ayrıca havalimanları, hastaneler ve alışveriş merkezleri de (AVM) sisteme dahil edilerek büyük iade merkezlerine dönüştürülecek. Bu işletmelerin, "dbys.gov.tr" adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt işlemlerini tamamlayarak sistem operatörlerini seçmeleri yasal bir zorunluluk haline getirildi.

İşletmelere Hem Teşvik Hem Müşteri Trafiği Avantajı

Sisteme dahil olan ve iade noktası haline gelen iş yerleri bu işten kârlı çıkacak. Seçtikleri operatörlerle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda işletmelere belirli oranlarda teşvik ödemesi yapılacak.

Ayrıca, geri dönüşüm ambalajlarını teslim etmek için dükkanlara gelen tüketiciler sayesinde esnafın müşteri yoğunluğu artacak ve piyasada ciddi bir ticari hareketlilik elde edilecek.

Atık Bedelleri ATM'lerden Nakit Çekilebilecek!

Vatandaşların projeye katılımını en üst düzeye çıkaracak olan en büyük yenilik ise ödeme yöntemi oldu. Yeni sistemin işleyişi şu şekilde olacak:

DOA Logolu Ürünler

Tüketiciler, üzerinde özel "DOA" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum ambalajları biriktirecek.

İade Noktası

Biriktirilen bu atıklar, marketlerdeki depozito iade makinelerine ya da belirlenen toplama noktalarına teslim edilecek.

Dijital Cüzdan

Teslim edilen her ambalajın bedeli, DOA mobil uygulaması aracılığıyla anında kullanıcının dijital hesabına aktarılacak.


Nakit Çekim

Hesapta biriken bu bakiyeler; doğrudan banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit para olarak çekilebilecek ya da alışverişlerde harcanabilecek.

Ekonomiye Yıllık 30 Milyar liralık Dev Katkı

Plastik, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının sürdürülebilir bir döngüyle, doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesini temel alan bu büyük çevre hareketi, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ham madde ithalatının da önüne geçecek.

Uygulamanın tüm ülke sathına yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL tutarında doğrudan finansal katkı sağlanması öngörülüyor.

