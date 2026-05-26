Akıllara durgunluk veren olay, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aracının sürücü kapısını ardına kadar açarak ayağını dışarıya, kapının üzerine uzattı. Hem kendi canını hem de aynı güzergahtaki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, arkasından gelen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından, trafik güvenliğini hiçe sayan bu sorumsuz davranış çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, kazaya davetiye çıkaran sürücüye cezai işlem uygulanması yönünde paylaşımlarda bulundu. Görüntüleri ihbar kabul eden emniyet güçleri, kısa süre içinde kimliğini tespit ettikleri 20 yaşındaki sürücü E.F.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

3 AYRI MADDEDEN CEZA KESİLDİ

Emniyete götürülen sürücü E.F.'ye, sergilediği tehlikeli hareketler ve ihlaller nedeniyle adeta ceza yağdı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye;

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamaktan bin lira,

Araçtaki ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 3 bin lira,

Aracı, kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten bin lira olmak üzere,

toplamda 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.F.’nin, para cezalarının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu" kapsamında adli işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edileceği bildirildi.