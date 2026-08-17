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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Arnavutköy’deki Yeniköy Sahili’nde denize giren vatandaşlar, su yüzeyine yakın bir noktada mühimmata benzeyen şüpheli bir cisim fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahilde güvenlik koridoru oluşturan ekipler, kıyıya vuran cismi muhafaza altına alarak incelemek üzere teslim aldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre şüpheli cismin, bölgedeki çatışma hatlarından sürüklenmiş Rusya veya Ukrayna menşeili bir roket/füze parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

TÜRKİYE KIYILARI VE SINIR HATTINDA SON DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN BENZER VAKALAR

Doğu Akdeniz, Karadeniz ve sınır hattında yaşanan askeri gerilimler ile doğa olayları nedeniyle Türkiye topraklarına veya Karadeniz sahillerine düşen askeri mühimmat ve şüpheli cisim vakalarında son dönemde artış gözlemleniyor:

Karadeniz sahillerinde mühimmat ve füze parçaları: Karadeniz’de devam eden savaşın etkisiyle Şile, Ağva, Kırklareli kıyıları ile son olarak Sinop sahilinde denizden füze veya roket gövdesini andıran askeri ekipman parçaları karaya vurdu. Sürüklenen deniz mayınları ve mühimmat kalıntıları sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak imha ediliyor.

Sınır illerine düşen balistik mühimmat parçaları: Bölgesel çatışmalarda hava sahasını ihlal eden balistik füzelerin Doğu Akdeniz’deki hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi sonucu, düşürülen mühimmat kalıntıları ve önleme füzelerine ait parçalar Hatay ve Gaziantep'in kırsal ve boş arazilerine düştü.

Atmosferde patlayan meteorlar: Askeri mühimmatların yanı sıra, Türkiye genelinde (özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde) gece saatlerinde atmosferde patlayarak ışık saçan ve yere taş kalıntıları bırakan meteorlar da bölge halkı tarafından sıklıkla şüpheli gök cismi olarak ihbar ediliyor.