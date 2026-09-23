İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e geldi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgide; İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
Son can kaybıyla birlikte Mevasi'deki saldırıda toplam can kaybı 2'ye geldi.
Öte yandan İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinde Han Yunus'un kuzeyindeki Satır bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Yahya Ebu Sumur (24) sabah saatlerinde öldü.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.