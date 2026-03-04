İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyl beldesine düzenlediği saldırıda 41 yaşındaki Maher Harb Samour yaşamını yitirdi. Maher'in naaşı, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere kentteki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Yakınlarını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

ATEŞKESTEN İTİBAREN 633 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, son 24 saatte 1 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 633 kişinin öldürüldüğü, 1703 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 117'ye, yaralı sayısının 171 bin 801'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.