Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hastanelere 9 kişinin cansız bedeninin, 19 yaralının ise tedavi için getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN ÖLÜMLER SÜRÜYOR

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 628 kişinin yaşamını yitirdiği, 1686 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca enkaz altından 735 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybının 72 bin 95’e, yaralı sayısının ise 171 bin 784’e ulaştığı aktarıldı. Yetkililer, bölgede hâlâ binlerce kişinin enkaz altında bulunduğunu bildiriyor.