Lübnan’ın güney sınır hattında gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) doğrudan bir ambulansı hedef alması sonucu bölgede kan döküldü. Gece boyu süren hava silsilesinde bir okul da ağır hasar gördü.

SEYİR HALİNDEKİ AMBULANS VURULDU: 3 YARALI

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Sur kenti yakınlarında bulunan Deyr Kifa beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) nokta atışı bir saldırı gerçekleştirdi. İslami Sağlık Kurumu’na bağlı olan ve bölgede görev yapan bir ambulans, hareket halindeyken İHA tarafından doğrudan vuruldu. Acımasız saldırıda araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GECE MESAİSİ BOMBALARLA GEÇTİ

İsrail’in bölgedeki saldırganlığı sadece ambulansla sınırlı kalmadı. Savaş uçakları gece saatlerinde de güneydeki Kalaviye ve Baraşit beldelerini bombardımana tuttu. Hava saldırıları sonucunda Kalaviye bölgesinde bulunan Burc Kalaviye Okulu doğrudan isabet alarak ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki yerel kaynaklar, sivil altyapıların ve sağlık ekiplerinin hedef alınmasıyla güneydeki insani krizin daha da derinleştiğini bildiriyor.