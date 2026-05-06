Türkiye’nin saklı coğrafyası Artvin, küresel gıda piyasasında eşine az rastlanır bir başarıya ev sahipliği yapıyor. Kentin yüksek rakımlı Sarıçayır Platosu’nda, insan eli değmemiş sarp mağaralardan ekstrem şartlar altında hasat edilen "elf balı", astronomik satış fiyatı ve üretimindeki yüksek hayati risk faktörüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na "dünyanın en pahalı gıdası" unvanıyla adını yazdırdı.

İşte gıda sektöründe ezberleri bozan ve lüks tüketimin zirvesine yerleşen o yerli üretim hikayesinin detayları:

ARICILAR DEĞİL, DAĞCILAR SAHADA

Alışılagelmiş fenni ve karakovan arıcılık metotlarını tamamen devre dışı bırakan süreç, Sarıçayır’ın ulaşılması neredeyse imkansız olan dik uçurumlarında şekilleniyor. Bölgenin yüksek mineral yapısına sahip zengin florasından beslenen endemik Gri Kafkas arıları, topladıkları özleri derin mağara ağızlarındaki doğal kovuklarda depoluyor.

Ürünün kilogram fiyatının adeta bir servet değerinde olmasının arkasındaki en büyük neden ise üretim süreçlerindeki bu ekstrem doğa koşulları. Yıllık rekoltesi tamamen vahşi doğanın dengesine bağlı olan ve son derece kısıtlı miktarda elde edilen balın hasadı için profesyonel dağcılar ve uzman ekipler devreye giriyor. Kilometrelerce yükseklikteki sarp kayalıklara halatlarla sarkan ekipler, adeta iğneyle kuyu kazarak bu gizemli lezzeti gün yüzüne çıkarıyor.

KİLOGRAMI 5 BİN EURO

Sınırlı arzı nedeniyle küresel lüks tüketim pazarının radarına giren elf balı, genel market zincirleri ya da geleneksel iç piyasa kanalları yerine dünya çapındaki prestijli vitrinlerde boy gösteriyor. Kilogram fiyatı 5 bin Euro (yaklaşık 264 bin TL) seviyelerinde alıcı bulan bu özel bal, gerçekleştirilen ilk büyük parti satışında 1,6 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan dünyaca ünlü lüks tüketim mağazası Harrods gibi sadece sayılı elit noktada satışa sunulan ürün, bu özellikleriyle yalnızca şifalı bir gıda maddesi olmaktan çıkıp, uluslararası pazarda yüksek yatırım ve koleksiyon değeri taşıyan prestijli bir meta olarak değerlendiriliyor.