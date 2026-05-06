Kurban Bayramı’nda çalışacaklara müjde: 5.500 TL'ye varan ek ödeme, kimler yararlanabilecek?

İzinle Ödeme Yerine Geçemez

Bayram mesaisinin karşılığını "daha sonra izin kullandırarak" ödeme uygulaması mevzuata uygun değildir. Yapılan çalışmaların mutlaka ücret olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme Örneği

Asgari ücretli bir çalışanın bayram tatili boyunca tam mesai yapması durumunda, günlük ücretine ek olarak yaklaşık 5.505 TL tutarında bir ek ödeme alabileceği hesaplanmaktadır. Eğer Cumartesi günü hafta tatiline denk gelirse, bu ek ödeme tutarı artış gösterebilir.