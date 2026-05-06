Kurban Bayramı’nda çalışacaklara müjde: 5.500 TL'ye varan ek ödeme, kimler yararlanabilecek?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanın merak ettiği çalışma düzeni, idari izin kapsamı ve mesai ücretlerine dair detaylar netleşti. Gazeteci Noyan Doğan’ın paylaştığı temel esaslar ve güncel çalışma mevzuatı doğrultusunda, bayram sürecinde işçileri bekleyen hakları bir araya getirdik.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararı, milyonlarca çalışanı harekete geçirdi. Ancak tatil planları yapanlar için en önemli soru: "Bu 9 günlük tatil kapsamına kimler giriyor?" Gazeteci Noyan Doğan’ın kaleme aldığı bilgiler ışığında, çalışanların haklarını derledik..Derleyen: Züleyha Öncü
İdari İzin Kimleri Kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için 9 güne uzatılan tatil, temel olarak idari izin statüsünde uygulanıyor.
Kamu Çalışanları
İdari izin, öncelikli olarak memurlar, belediye personeli ve devlet dairelerinde çalışanları ilgilendiriyor. Bu kapsamda, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonrasına 1,5 günlük idari izin eklenerek toplam 9 günlük tatil süresi oluşturuldu.
Özel Sektör
İdari izin uygulaması özel sektörü doğrudan kapsamıyor. Ancak özel şirketler, kendi inisiyatifleri doğrultusunda çalışanlarına idari izin verebilir veya yıllık izin kullandırarak tatili 9 güne uzatabilirler.
Bayramda Çalışma Zorunlu mu?
Bayram tatilinde çalışma düzeni tamamen iş sözleşmelerine bağlıdır.
Sözleşme Şartı
Eğer iş sözleşmenizde veya toplu iş sözleşmenizde "bayramlarda çalışılacağına" dair bir hüküm bulunmuyorsa, işveren sizi bayramda çalışmaya zorlayamaz.
Yazılı Onay
İşveren, bayramda çalışmanızı talep ediyorsa mutlaka yazılı onayınızı almak zorundadır.
Bayram Mesaisi ve Ücretlendirme Esasları
Bayramda çalışan personel için mevzuat, işçiyi koruyan net kurallar içermektedir:
Çift Yevmiye Hakkı
Bayram günlerinde çalışanlara, günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret ödenmesi zorunludur. Bu, çalışanın o gün için "çift yevmiye" alması anlamına gelir.
Arife Günü
Arife günü saat 13.00'ten sonrası resmi tatil sayılır. Bu saatten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ek ödeme yapılması gerekir.
Fazla Mesai
Bayramda çalışılması durumunda, haftalık 45 saatlik çalışma süresi aşılıyorsa, aşan süreler için yüzde 50 zamlı "fazla mesai" ücreti ayrıca hesaplanır.
İzinle Ödeme Yerine Geçemez
Bayram mesaisinin karşılığını "daha sonra izin kullandırarak" ödeme uygulaması mevzuata uygun değildir. Yapılan çalışmaların mutlaka ücret olarak ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme Örneği
Asgari ücretli bir çalışanın bayram tatili boyunca tam mesai yapması durumunda, günlük ücretine ek olarak yaklaşık 5.505 TL tutarında bir ek ödeme alabileceği hesaplanmaktadır. Eğer Cumartesi günü hafta tatiline denk gelirse, bu ek ödeme tutarı artış gösterebilir.
Yıllık İzin Hakkı Hatırlatması
Çalışanların sıklıkla sorduğu "Bayram tatili yıllık iznimden düşer mi?" sorusunun cevabı mevzuatta açıktır: İzin süresine denk gelen bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden sayılmaz.
Tatilinizi 9 güne tamamlamak için yıllık izin hakkınızdan parça parça kullanım yaparak, işvereninizle koordineli bir şekilde planlama yapabilirsiniz. Resmi tatillerde çalışmayan işçilerin ise maaşlarında herhangi bir kesinti yapılamaz; bayram günleri tam çalışma günü gibi ücretlendirilir.