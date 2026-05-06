Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek’in; “Rüşvet alma”, “rüşveti temin etme”, “irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 7 Temmuz 2025'ten beri cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor.

Böcek'in tutuklandığı soruşturmada belediyeden ihale alan dört kişinin, hak ediş ödemelerinin yapılması için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürülmüştü.

Soruşturmanın ardından hazırlanan 702 sayfalık iddianame Ocak 2026'da Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilmişti.

Savcılık, Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Böcek tutukluluğu sürecinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi gördü.

Davanın ilk duruşması ise Mart 2026'da gerçekleşti. Böcek hakkındaki suçlamaları reddederken tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma ise 4 Mayıs'a ertelenmesine yönelik karar alındı.