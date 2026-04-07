Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, güneyde Sur kentine bağlı Aynata ve Mecdel Zun beldelerini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Coya, Kefra, Yuhmur Şakif, Ernun, Bazuriyye, Vadi Çilo ve Mareke beldelerine de saldırılar gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.