İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" amacıyla 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) tutarında bütçe ayrılmasını kabul etti.

SAVAŞ DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKEN KARAR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, kabinenin söz konusu bütçeyi telefonla yapılan oylama sonucunda onayladığını bildirdi.

"Gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar ayrıldığı ifade edilen haberde, 2026 yılı için faiz ve komisyon ödemelerine ayrılan bütçenin 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı; bakanlıkların bütçesinden ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) kesinti yapılacağı aktarıldı.

2 BAKAN KARŞI ÇIKTI

Kararın, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemelerinin sürdüğü bir dönemde alınması dikkat çekerken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlardan Zeev Elkin ile Gideon Saar söz konusu karar için aleyhte oy kullandı.

BÜYÜME 0,5 ORANINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü güncelledi. Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, bu yıl için öngörülen büyüme tahmini yüzde 0,5 düşürülerek yüzde 5,2’den yüzde 4,7 seviyesine çekildi.

Haberde, bu revizyonun İran’a yönelik saldırıların İsrail ekonomisine olası etkilerinden kaynaklandığı ve saldırıların birkaç hafta süreceği varsayımına dayandığı ifade edildi. Savaşın uzaması ya da genişlemesi halinde tahminlerin yeniden aşağı yönlü güncellenebileceği de kaydedildi.